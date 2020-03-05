В Кривом Роге парень бросился под машину из-за ссоры с девушкой. Инцидент произошел 2 марта на улице Волгоградской и попал на камеру видеорегистратора.

На видео можно рассмотреть, как молодой человек резко выбегает на проезжую часть и ударяется о проезжающую машину. Видно, что парень, скорее всего, метил попасть не под колеса, а удариться о бок автомобиля. Водитель "Таврии" пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. От удара парень упал на дорогу. Сразу после случившегося к пострадавшему выбежала одна из девушек, в компании которых он прогуливался до инцидента.

Стоит отметить, что ДТП попало на видео к счастью для водителя "Таврии", поскольку в ином случае ему вряд ли удалось бы издежать крупных неприятностей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Никополе подросток на велосипеде въехал в яму и оказался под колесами микроавтобуса.

Также мы сообщали, что на видео попало, как бусик в Киеве маневрировал с пешеходом под колесами, который остался жив.