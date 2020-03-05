В четверг, 5 марта, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область, осмотрел санитарный вертолет.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Как сообщается, медики показали порядок действий при эвакуации и перевозке пациентов. Как видно на одном из фото, в качестве добровольца при демонстрации выступил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Скриншот: Facebook/Офіс Президента України

Напомним, сегодня глава "Страны" Владимир Зеленский прибыл в Полтавскую область, где закончился двухнедельный карантин эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром МВД Арсеном Аваковым и народным депутатом от партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко прибыл на вертолете в Новые Санжары.