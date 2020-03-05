На фоне сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады, на котором народные избранники решат, оставлять ли Руслана Рябошапку на должности Генпрокурора, "Страна" провела опрос среди депутатов от "Слуга народа", чтобы выяснить настроения внутри фракции по поводу грядущего голосования.

Макс Бужанский, депутат фракции "Слуга народа"

Максим Бужанский. Фото: Дарья Володина

"Против отставки Рябошапки только несколько "соросят".

Артем Черноморов, депутат фракции "Слуга народа"

Артем Черноморов. Фото: Facebook

"Я лично буду голосовать за отставку. Я из Николаевской области, и там якобы назначен прокурор области, но он где-то пять месяцев в командировке, а вместо него работает его же первый заместитель. Это неправильно, особенно в преддверии весны".

Роман Грищук, депутат фракции "Слуга народа"

Роман Грищук. Фото: Facebook

"Я ещё не знаю, потому что ещё непонятно, кого предложат вместо Рябошапки".

Дмитрий Черный, депутат фракции "Слуга народа"

Дмитрий Черный. Фото: Ирина Хобта

"Буду голосовать за отставку. Я подписался о недоверии генпрокурору в первой двадцатке списка, но это было на перспективу. Судя по тому, что посадок нет, генпрокурор подыгрывает предыдущему режиму (власти Порошенко - Ред.). Вы либо скажите, что Свинарук-Гладковский - фейк, либо опровергните это. Не нужно делать из себя и умных и красивых. У меня в Днепропетровской области до сих пор нет областного прокурора, есть только исполняющий обязанности".

Николай Тищенко, депутат фракции "Слуга Народа"

Николай Тищенко. Фото: Страна

"Как человек Руслан Рябошапка мне нравится, но президент требует решительных действий, поэтому я, как президент, буду голосовать за отставку генпрокурора".

Напомним, что ранее "Страна" уже опрашивала депутатов этой же фракции по поводу отставки экс-премьера Гончарука, Генпрокурора Рябошапки и главы НАБУ Сытника.

Также мы публиковали материал об имуществе пока еще главы Офиса Генпрокурора. Так, журналисты нашли у чиновника дом около Межигорья и коттедж во Франции. Примечательно, что Рябошапка в декларации "уменьшил" в 10 раз земельный участок, которым владеет его семья.