В США и ЕС поблагодарили Гончарука за продуктивное сотрудничество и поздравили Шмыгаля с назначением
Евросоюз и США поблагодарили за сотрудничество Алексея Гончарука, который 4 марта был уволен с должности премьер-министра Украины, и выразили надежду на дальнейшую успешную совместную работу с новым главой правительства Денисом Шмыгалем.
Заявление Евросоюза по поводу смены правительства в Украине опубликовал в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк,.
"Хороший прогресс был достигнут в рамках предыдущего правительства во главе с премьер-министром Гончаруком течение последних 6 месяцев в осуществлении широкой и амбициозной программы реформ, которая содержит реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Украина", - сказано в заявлении.
Одновременно с этим в Евросоюзе ожидают, что новое правительство "продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить эти реформы, в частности борьбу с коррупцией и корыстными интересами и в важных секторах, в частности финансовом".
Скриншот: Twitter/ Rikard Jozwiak
Посольство Германии также опубликовало в Twitter благодарность в адрес Алексея Гончарука и его команды, а также назвало сотрудничество во внедрении программы реформ Украины хорошим.
"Мы готовы продолжать это сотрудничество на благо людей в Украине с Денисом Шмыгалем и его новым Кабмином", - сказано в сообщении.
Скриншот: Twitter/ Посольство Німеччини
Посольство США, комментируя смену украинского правительства, начало сообщение с поздравлений с назначением в адрес нового премьера Шмыгаля и высказывания надежд на тесное сотрудничество с ним и его Кабмином.
"Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за продуктивное сотрудничество на протяжении последних 6 месяцев ради поддержки партнерства Украины и США", - сказано в сообщение.
Скриншот: Twitter/U.S. Embassy Kyiv
Напомним, "Страна" писала о том, что новый Кабмин Шмыгаля 5 марта уже провел первое заседание, на котором обсуждали коронавирус.
Кроме того мы публиковали поименный список состава Кабмина Шмыгаля, который Рада утвердила 4 марта.