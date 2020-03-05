Евросоюз и США поблагодарили за сотрудничество Алексея Гончарука, который 4 марта был уволен с должности премьер-министра Украины, и выразили надежду на дальнейшую успешную совместную работу с новым главой правительства Денисом Шмыгалем.

Заявление Евросоюза по поводу смены правительства в Украине опубликовал в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк,.

"Хороший прогресс был достигнут в рамках предыдущего правительства во главе с премьер-министром Гончаруком течение последних 6 месяцев в осуществлении широкой и амбициозной программы реформ, которая содержит реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Украина", - сказано в заявлении.

Одновременно с этим в Евросоюзе ожидают, что новое правительство "продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить эти реформы, в частности борьбу с коррупцией и корыстными интересами и в важных секторах, в частности финансовом".

Скриншот: Twitter/ Rikard Jozwiak

Посольство Германии также опубликовало в Twitter благодарность в адрес Алексея Гончарука и его команды, а также назвало сотрудничество во внедрении программы реформ Украины хорошим.

"Мы готовы продолжать это сотрудничество на благо людей в Украине с Денисом Шмыгалем и его новым Кабмином", - сказано в сообщении.

Скриншот: Twitter/ Посольство Німеччини

Посольство США, комментируя смену украинского правительства, начало сообщение с поздравлений с назначением в адрес нового премьера Шмыгаля и высказывания надежд на тесное сотрудничество с ним и его Кабмином.

"Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за продуктивное сотрудничество на протяжении последних 6 месяцев ради поддержки партнерства Украины и США", - сказано в сообщение.

Скриншот: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

Напомним, "Страна" писала о том, что новый Кабмин Шмыгаля 5 марта уже провел первое заседание, на котором обсуждали коронавирус.

Кроме того мы публиковали поименный список состава Кабмина Шмыгаля, который Рада утвердила 4 марта.