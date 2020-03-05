В Международном валютном фонде объявили поддержку в размере 50 млрд долларов для государств, которые пострадали от коронавируса.

Об этом сообщили в МВФ, пишет ВВС.

"МВФ заявил, что выделяет деньги, которые помогут странам с низкими и средними доходами и слабой системой здравоохранения противостоять эпидемии", - говорится в сообщении.

Как сообщается, чрезвычайная мера связана с тем, что вирус быстро распространился за пределами Китая до более чем 70 стран. Фонд заявил, что распространение коронавирус сделало невозможным усиление экономического роста в 2020 году, а также замедлило глобальный роста производства до самого низкого уровня после финансового кризиса 2008 года.

Напомним, глава МВФ порекомендовал готовиться к самым неблагоприятным сценариям из-за эпидемии коронавируса.

Тем временем мировая экономика уже потеряла $5 триллионов из-за коронавиурса.