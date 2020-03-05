Война за контроль над "Центрэнерго" продолжается. Как уже писала "Страна", недавно Кабмин сменил топ-менеджмент этой госкомпании.

Вместо Владимира Потапенко, которого называли человеком Коломойского, был назначен Александр Корчинский. Но новый руководитель так и не смог приступить к выполнению своих обязанностей — вход в офис "Центрэнерго" в Козине (Конча-Заспа) оказался заблокированным.

Фонд госимущества зафиксировал скопление автомобилей под зданием, а корреспондент "Страны", который побывал на месте событий, заметил дежуривших там людей спортивного телосложения и наблюдавших за происходящим полицейских.

После этого инцидента, как рассказали источники "Страны", состоялась встреча президента, тогда еще действующего премьер-министра Алексея Гончарука и Игоря Коломойского. Обсуждали ситуацию с "Центрэнерго", и, якобы, договорились решить вопрос "мирно". Однако по итогу так не получилось.

Конфликт продолжился и, как считается, одним из его последствий стало увольнение Гончарука с поста премьер-министра.

По словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, буквально на днях Корчинский смог попасть в "Центрэнерго".

Но вот его полномочия — под вопросом.

По словам главы комитета кредиторов "Центрэнерго" Дмитрия Крючкова, Коломойский пошел другим путем, и сейчас пытается заблокировать назначение Корчинского через суд.

Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества вносить в госреестр изменения, связанные с назначением Корчинского.

"Полномочия инициировать смену руководства компании принадлежат набсовету. То есть, именно набсовет должен был подать соответствующее предложение в Кабмин. Но этого не сделали, непонятно по какой причине. Тем не менее, такой промах Кабмина позволил людям Коломойского в набсовете обратиться в суд, который и заблокировал внесение изменений в госреестр", — пояснил Крючков.

Стоит отметить, что окружение Коломойского начали оттеснять от управления "Центрэнерго" уже давно. Фонд госимущества сменил несколько членов набсовета компании. Но не всех. Там остались, в частности, Михаил Горбань и Михаил Столетний, которых связывают с олигархом (ранее они работали в Приватбанке). И они инициировали судебное разбирательство.

Чем в итоге закончится эта история, и может ли суд аннулировать назначение Корчинского — пока неясно. Также непонятно, как будут развиваться события, если назначение Корчинского признают незаконным, и что в отношении госпредприятия намерен предпринимать новый Кабмин.

"По "Центрэнерго" должна быть четкая позиция власти. Отодвинут от госкомпании людей Коломойского или, наоборот, он сможет восстановить свое влияние? Четкого ответа на этот вопрос пока нет", — сказал наш источник.

Между тем, по словам Волынца, в топ-менеджменте "Центрэнерго" остаются люди Коломойского, в частности, коммерческий директор Александр Уваров.

То есть, все схемы, о которых уже писала "Страна" — и по закупкам угля, и по поставкам дешевой электроэнергии на ферросплавы заводы Коломойского — остаются рабочими.