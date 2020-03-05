"Не должен занимать место". Зеленский дал понять "слугам народа", что нужно голосовать за отставку Рябошапки
Нардепы могут голосовать относительно недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, как они сами считают нужным. Но при этом глава государтсва добавил, что считает, если результата в работе нет, то нужно расставаться.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Полтавской области.
"Я честно считаю, это мое личное мнение… Тут, кстати, и послы "Большой семерки"… Хорошо, что вы спросили, думаю, меня будут спрашивать: "Ай-ай-ай. Нельзя трогать Генпрокурора". Хотя, вы знаете, мы с ним прошли длинный путь избирательной кампании. Но, мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение очень простое: нет результата - не должен занимать место", - заявил Зеленский.
При этом Зеленский считает Руслана Рябошапку хорошим специалистом для Генпрокуратуры.
"Я действительно считаю, что Руслан (Рябошапка. – Ред.) хороший специалист, что касается Генпрокуратуры. Я считаю, что он не показал результат. Я действительно так считаю. Тут нет никаких приоритетов, то товарищ, то не товарищ. Я действительно считаю, что в Службе безопасности Украины ситуация лучше, чем в Генпрокуратуре. Это мое впечатление. Хотя, например, я сегодня знал информацию о Новых Санжарах, что именно местная Служба безопасности Украины отреагировала очень поздно, что готовились акции и мы, как государство, не получили эту информацию. И уже сделали люди блокпосты. И уже палили шины. После этого приехала Нацгвардия. Именно Служба безопасности занимается безопасностью и должны были сообщить. Значит человека, который занимает место в областной Службе безопасности Украины, должны заменить", - пояснил Зеленский
По словам президента, у него нет вопросов пока только к главе ГБР Ирине Венедиктовой, потому что она только пришла на эту должность. А СБУ, Генпрокуратура и НАБУ, по мнению главы государства не работают на 100%.
"Я действительно считаю, что больше времени было у НАБУ нежели у всех этих органов. НАБУ больше всех проработало - 5 лет. Я считаю, что это не результат для такого органа, потому что именно они занимаются чиновниками", - отметил Зеленский.
Напомним, сегодня на внеочередном заседании Рады нардепы готовятся высказать недоверие генпрокурору. Мы уже сообщали, что в парламенте должно хватить голосов, чтобы отправить Рябошапку в отставку. Заседание начнется в 18:30.
Также мы сообщали, что новым генпрокурором может стать Ирина Венедиктова.