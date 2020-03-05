Нардепы могут голосовать относительно недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, как они сами считают нужным. Но при этом глава государтсва добавил, что считает, если результата в работе нет, то нужно расставаться.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Полтавской области.

"Я честно считаю, это мое личное мнение… Тут, кстати, и послы "Большой семерки"… Хорошо, что вы спросили, думаю, меня будут спрашивать: "Ай-ай-ай. Нельзя трогать Генпрокурора". Хотя, вы знаете, мы с ним прошли длинный путь избирательной кампании. Но, мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение очень простое: нет результата - не должен занимать место", - заявил Зеленский.

При этом Зеленский считает Руслана Рябошапку хорошим специалистом для Генпрокуратуры.

"Я действительно считаю, что Руслан (Рябошапка. – Ред.) хороший специалист, что касается Генпрокуратуры. Я считаю, что он не показал результат. Я действительно так считаю. Тут нет никаких приоритетов, то товарищ, то не товарищ. Я действительно считаю, что в Службе безопасности Украины ситуация лучше, чем в Генпрокуратуре. Это мое впечатление. Хотя, например, я сегодня знал информацию о Новых Санжарах, что именно местная Служба безопасности Украины отреагировала очень поздно, что готовились акции и мы, как государство, не получили эту информацию. И уже сделали люди блокпосты. И уже палили шины. После этого приехала Нацгвардия. Именно Служба безопасности занимается безопасностью и должны были сообщить. Значит человека, который занимает место в областной Службе безопасности Украины, должны заменить", - пояснил Зеленский

По словам президента, у него нет вопросов пока только к главе ГБР Ирине Венедиктовой, потому что она только пришла на эту должность. А СБУ, Генпрокуратура и НАБУ, по мнению главы государства не работают на 100%.

"Я действительно считаю, что больше времени было у НАБУ нежели у всех этих органов. НАБУ больше всех проработало - 5 лет. Я считаю, что это не результат для такого органа, потому что именно они занимаются чиновниками", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании Рады нардепы готовятся высказать недоверие генпрокурору. Мы уже сообщали, что в парламенте должно хватить голосов, чтобы отправить Рябошапку в отставку. Заседание начнется в 18:30.

Также мы сообщали, что новым генпрокурором может стать Ирина Венедиктова.