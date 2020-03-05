В пятницу, 6 марта, в большинстве регионов Украины сохранится теплая и сухая погода, а вот к Международному женскому дню в северной части страны ожидается похолодание.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пятница снова принесет в Украину невероятно бархатные градусы, хоть гладь их, как кота - в течение дня +11...+16 градусов. Правда, на западе воздушная масса окажется холоднее, ожидается +6...+12 градусов", - написала она.

По данным синоптика, 6 марта в большинстве областей Украины не будет серьезных дождей - потому что будет преобладать антициклональний характер погоды, восточный антициклон пока будет сдерживать западную влагу.

В Киеве 6 марта существенных осадков не ожидается, утром в отдельных районах столицы возможны небольшие дожди. Температура в пятницу днем ​​будет колебаться в районе +11...+13 градусов.

По словам Натальи Диденко, в субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины. А уже 8 марта западный холодный воздух сдвинется на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет теплая погода.

"В Киеве 7 марта начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло, а 8 марта в столице погода ожидается на любителя - пойдут дожди и ощутимо похолодает", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" писала о том, что в ночь на пятницу в Украине покапает дождь, а днем прогреется до +17.