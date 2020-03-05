Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении иска бывшего вице-президента ФИФА. В ЕСПЧ отклонили иск бывшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Мишеля Платини, который жаловался на решение спортивной организации отстранении его от должности и штрафе.

Об этом стало известно из коммюнике суда, опубликованном на официальном сайте.

"В ЕСПЧ единогласно решили, что оснований принимать на рассмотрение иск нет. Это решение - окончательное", - гласит текст документа.

Обвинения против Платини были выдвинуты в 2015 году. Так, по результатам внутреннего расследования в ФИФА, в 2011 году бывший вице-президент получил от экс-главы федерации Йозефа Блаттера "надбавку" к зарплате в размере 2 млн швейцарских франков (почти 52 млн гривен по нынешнему курсу). Эта выплата не была задекларирована, и были произведена по устной договоренности чиновников.

Позже, по заключению спортивного суда, Платини был оштрафован на 60 тыс. швейцарских франков и лишен права занимать какие-либо должности в ФИФА на протяжении четырех лет. После неудачной апелляции в швейцарском суде, Платини обратился в ЕСПЧ в 2017 году. По версии бывшего чиновника федерации, в отношении него были нарушены права на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни. Также Платини утверждал, что решение по нему было принято не на основании действующих законов.

Тем не менее, Европейский суд отклонил жалобу Платини.

Напомним, что в октябре 2019 года завершилась четырехлетняя дисквалификация экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вице-президента ФИФА Мишеля Платини.

Также мы писали, что бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал внедрение системы видеоповторов VAR в футбольные игры по всему миру.