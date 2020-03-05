В Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) в четверг зафиксировали первые два случая заражения остроинфекционным вирусом covid-19.

Об этом сообщает республиканская телерадиокомпания РТРС со ссылкой на министра здравоохранения Республики Сербской Алена Шеранича, передает Интерфакс.

По его словам, пациент средних лет в конце февраля вернулся из Италии, и в соответствии с принятыми правилами был направлен в республиканский Клинический центр, где у него были взяты анализы, результаты которых указали на заражение.

"В настоящий момент он изолирован в одной из университетских больниц, он чувствует себя хорошо, осложнений не наблюдается", - отметил Шеранич.

"Мы можем ожидать и другие случаи, мы определили первые контакты, речь идет о семье пациента. Мы выяснили, что заражен и его ребенок", - сообщил министр, добавив, что школа, где обучается этот ребенок, закрыта до последующих распоряжений.

Между тем, член председательства Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик заявил, что поводов для паники нет, и что в республике приняты все необходимые меры предосторожности.

Напомним, по данным на четверг число жертв вируса Covid-19 составило 3 275 человек, зараженных уже 94 165.

Как сообщалось, в Европе от коронавируса не пострадали лишь 9 стран.