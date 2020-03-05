В пятницу, 6 марта, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Лишь ночью в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами пройдет небольшой дождь.

В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ночью от -3 до +2 градусов, днем +5-10, в Карпатах - от 0 до +5. На остальной территории Украины ночная температура составит +3-8 градусом, а днем прогреется до +10-15, на Днепропетровщине, Херсонщине и в Крыму до - до +17 градусов.

6 марта ночью в Киевской области и городе Киеве туман, видимость 200-500 м (1-й уровень опасности, желтый).

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве пережили самую теплую ночь за 140 лет.

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