Февраль 2020 года стал вторым самым теплым февралем за всю историю наблюдений как в мире, так и в Европе.

Об этом свидетельствует информация на сайте Climate Change Service.

По данным климатологов, температура была выше среднего в большом регионе, охватывающем большую часть Европы, Сибири и Центральной Азии, а также на Западной Антарктиде. Показатели ниже среднего зафиксировали на Северной Аляске.

Уточняется, что прошедшая зима (с декабря 2019 года по февраль 2020 года) была самой теплой за всю историю наблюдений в Европе. В этой части света со стабильной мягкой погодой, особенно на севере и востоке, средняя температура была почти на 1,4 градуса выше, чем в предыдущую самую теплую зиму 2015/16 года.

Напомним, "Страна" писала о том, что в этом году в Киев впервые в истории не пришла зима, а февраль был теплее нормы почти на 7 градусов.