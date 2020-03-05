Греческие власти решили выслать мигрантов, которые прибыли к границе с Турцией после 1 марта.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас, передает портал Naftemporiki.

По его словам, к беженцам, которые прибыли в марте, будет другое отношение, нежели к прибывшим ранее. В частности, они не смогут подавать прошение о предоставлении убежища. Такое решение принято на основе постановления Правительственного совета по иностранным делам и обороне.

Также Греция сможет создать закрытые центры для содержания нелегальных мигрантов и беженцев, отметил Пецас. Он добавил, что нынешние открытые лагеря для их содержания перенасыщены. Сейчас там находится более 42 тысяч человек.

Такое решение стало ответом на то, что Турция отправила около 1000 бойцов спецназа, чтобы защитить беженцев на границе с Грецией. Анкара хочет помешать Афинам вытеснять нелегальных мигрантов обратно на турецкую территорию.

Напомним, 29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлузаявил, что Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне, граничащую с Грецией на северо-западе страны.

На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границу, в том числе с помощью использования коктейлей Молотова.