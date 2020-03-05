Президент Владимир Зеленский подарил часы одному из прошедших карантин в Новых Санжарах украинцев, у которого сегодня день рождения. Выписанный из госпиталя Евгений стал обладателем аксессуара за более чем 4 тысячи гривен.

Об этом сообщает новостной портал Pavlovsky News в Facebook.

В четверг, 5 февраля, эвакуированный из китайского Уханя украинец Евгений встретил свой день рождения в Новых Санжарах, где он проходил карантин. Так, глава государства Владимир Зеленский, во время официального визита в Полтавскую область, подарил Евгению к празднику президентские часы украинской марки Kleynod.

Стало известно, что этот ассексуар модели ref k 109-611 стоит на сайте производителя 4230 гривен. Тем не менее, похожую модель с гербом Украины можно приобрести за 3570 гривен.

Скриншот: Kleynod

Скриншот: Kleynod

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром МВД Арсеном Аваковым и народным депутатом от партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко прибыл на вертолете в Новые Санжары, где сегодня закончился карантин для эвакуированных из Уханя.

Также мы публиковали историю одной из украинок, прошедших через карантин в Новых Санжарах - танцовщицы Анастасии Захаренко. Она рассказала об условиях в санатории и пережитом во время эвакуации.