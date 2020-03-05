Родители молодой девушки Милы, которая провела две недели на обсервации в Новых Санжарах, рассказали, что за все это время из Офиса президента с ними никто не связывался и никакой информации не предоставляли, в курсе о происходящем их держала только их дочь.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Молодая девушка Мила 5 марта, после завершения двухнедельной обсервации, первой появилась в только что открытых дверях санатория в Новых Санжарах. Ее встретил знакомый голос, который позвал: "Доця, мы тут!". После этого она побежала обниматься с родителями, которые приехали встретить ее из санатория. Она - землячка президента, живет в Кривом Роге.

"Наконец-то это закончилось!", - вот первая эмоция девушки после двухнедельного карантина.

О пребывании на обсервации рассказала коротко: "Здесь было все хорошо, кормили вкусно. Боялись поправиться, но смогли удержаться. На улицу нас не выпускали".

Родители Милы признались "Стране", что очень нервничали, когда украинцев, среди которых была их дочь, наконец эвакуировали из Китая, но так долго не могли довезти до Новых Санжар.

"Из Офиса президента с нами никто не связывался во время эвакуации и на протяжении обсервации никто никак нас не инструктировали. Нас инструктировала дочь", - рассказали они.

Напомним, 5 марта завершилась двухнедельная обсервация эвакуированных из Китая 20 февраля украинцев. В Новые Санжары встречать их прилетел президент Владимир Зеленский. "Страна" подробно рассказывала о том, как это было.

Также мы публиковали историю прошедшей карантин в Новых Санжарах Анастасии Захаренко.