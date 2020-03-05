Украинские пограничники не пустили в Украину российского певца Сергея Куприка, известного своим участием в группе "Лесоповал" и являющегося Заслуженным артистом Украины и России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал Сергей Куприк, ему не удалось въехать на территорию Украины из-за посещения Донбасса. Когда пограничники спросили его, посещал ли он Крым или ЛДНР, он признался, что ездил в Донбасс через границу с Россией.

"Они выкатили мне штраф на 400 долларов примерно и закрыли въезд на территорию Украины на три года", - пожаловался артист.

Певец назвал случившееся с ним на границе "каким-то беспределом", отметив, что пограничники не имели подтверждения тому, что Куприк посещал Донбасс, и что они запретили въезд, основываясь на словах самого артиста.

"Я уверен, что если бы я сказал, что я там не был, то меня пропустили", - считает Куприк.

Ранее "Страна" писала о том, что известного российского журналиста Алексея Пивоварова не пустили в Украину.

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