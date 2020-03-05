Министерство аграрной политики и продовольствия снова будет функционировать как отдельное ведомство начиная уже со следующей недели.

Об этом рассказал уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Со следующей недели будет институционально возобновлена работа Министерства аграрной политики. Отрасль, которая формирует 40% валютной выручки и 20% ВВП страны, будет иметь профильное министерство", - анонсировал Лещенко.

Напомним, что в августе 2019 года Верховная Рада одобрила предложение экс-премьера Алексея Гончарука объединить Министерство аграрной политики с Министерством развития экономики и торговли. Новое ведомство возглавил тогда Тимофей Милованов.

Ранее мы писали о том, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о четырех вакантных местах в Кабинете министров. По состоянию на данный момент остаются свободными кресла министров образования, энергетики, культуры и вице-премьера по экономическому развитию.