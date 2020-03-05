Губернатор приветствует людей локтями. Скриншот: твиттер

Американский губернатор штата Небраска Пит Рикеттс придумал новый способ рукопожатия при встрече. Политик предлагает приветствовать друг друга локтями, чтобы не заразиться коронавирусом

Об этом сообщает CNN в Твиттере. 

Как отмечается, этот способ Рикеттс продемонстрировал во время встречи с жителями штата, которые покидали больницу после карантина. 

"Для меня большая честь приветствовать гостей, покидающих отдел карантина. Медработники мирового уровня в Небраске продолжают наращивать усилия, чтобы помочь защитить американцев и сохранить здоровье людей", - подчеркнул Пит Рикеттс.

Напомним, сегодня эвакуированных из Китая выпустили из двухнедельной обсервации в Новых Санжарах. Встретить их прилетел на вертолете президент Владимир Зеленский

Как сообщалось, по последним данным число жертв вируса Covid-19 составило 3 275 человек, зараженных уже 94 165.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.