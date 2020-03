Американский губернатор штата Небраска Пит Рикеттс придумал новый способ рукопожатия при встрече. Политик предлагает приветствовать друг друга локтями, чтобы не заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает CNN в Твиттере.

Как отмечается, этот способ Рикеттс продемонстрировал во время встречи с жителями штата, которые покидали больницу после карантина.

"Для меня большая честь приветствовать гостей, покидающих отдел карантина. Медработники мирового уровня в Небраске продолжают наращивать усилия, чтобы помочь защитить американцев и сохранить здоровье людей", - подчеркнул Пит Рикеттс.

Rather than shaking hands, Nebraska Gov. Pete Ricketts is encouraging people to bump elbows to help stop the spread of the coronavirus. The governor demonstrated it in a video of himself greeting people leaving quarantine at a facility in Omaha. https://t.co/eBxMPZ4odv pic.twitter.com/Fx0A2tJ4aj