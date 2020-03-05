На железнодорожном вокзале в Киеве в ближайшее время ликвидируют 26 МАФов, их демонтаж начнется уже до конца текущей недели.

Об этом со ссылкой на члена правления компании Марчина Целеевского сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, по его словам, ликвидация коснется 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала.

"В рамках комплексной программы по улучшению сервиса "Навстречу к клиенту" "Укрзализныця" начала ликвидацию очагов хаотичной торговли и усиливает контроль за порядком и безопасностью на вокзале. В прошлом году мы ликвидировали 10 киосков на Вокзальной площади, а уже в эту пятницу стартует вторая масштабная волна демонтажа МАФов", - сообщил Целеевский.

В число торговых точек, которые попадут под снос, - 10 МАФов, расположенных на площади возле западного подземного перехода и еще 16 точек, размещенных в конкорсе, который объединяет Центральный и Южный вокзалы. Это киоски, срок аренды которых истек. В некоторых из них продают алкоголь на разлив. А те киоски, которые остаются на вокзале, будут реконструированы и приведены к единому стилю оформления.

Кроме того, с февраля 2020 года "Укрзализныця" привлекла работников Нацполиции, чтобы усилить меры контроля правопорядка. В настоящее время на территории Центрального и Южного вокзалов расположено 15 постов управления полиции охраны, на которых дежурят 25 правоохранителей.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как в январе прошлого года на вокзале Киева под протесты хозяев снесли МАФы.