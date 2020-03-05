Киевский 10-й международный полумарафон, запланированный на 4-5 апреля, в этом году пройдет по новым правилам. Организаторы внесли изменения в связи с распространением коронавируса в мире. Официальное заявление опубликовано на странице Kyiv Half Marathon в соцсети.

В частности, организаторы сообщили о четырех главных изменениях в регламенте мероприятия, которые помогут обеспечить безопасность участников полумарафона и волонтеров:

К участию в старте не будут допущены иностранные спортсмены, в том числе и элитные атлеты.

Все волонтеры и оргкомитет во время мероприятия будут обеспечены одноразовыми перчатками и масками.

Время пребывания участников в стартовых коридорах ограничат до 15 минут (согласно рекомендациям ВОЗ). Каждая волна участников заходить в стартовый коридор отдельно.

Медали на финише будут вручать в руки, а не одевать на шею спортсмена.

"В Run Ukraine создан оперативный штаб, который постоянно мониторит состояние заболеваемости и будет реагировать на изменение эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в официальном заявлении.

Напомним, как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, в Украине решили отменять массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области из-за коронавируса на карантин закрыли все детские сады, школы и ВУЗы.