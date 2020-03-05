В четверг, 5 марта, в районе села Боронява на Закарпатье микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 8 пассажирами в салоне столкнулся с поездом, потому что водитель авто выехал на железнодорожный переезд при опущенном шлагбауме и на красный сигнал светофора.

Об этом в Facebook сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Инцидент случился около 05:43 в Хустском районе Закарпатской области. По данным правоохранителей, 31-летний житель села Грушево, который находился за рулем микроавтобуса, проигнорировал красный сигнал светофора и опущенный шлагбаум, он выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. В результате авто откинуло в кювет.

По данным полиции, сам водитель не пострадал, а тест показал, что он не был пьян в момент ДТП. В результате аварии пострадали пять пассажиров возрастом от 33 до 70 лет, их отправили в больницу. Автомобиль изъяли, а уголовное производство открыли по ч.1 ст. 286 УК Украины - нарушение ПДД, ведется следстве.

В то же время, по данным пресс-службы "Укрзализныци", пострадали 6 пассажиров микроавтобуса, а водитель и еще два пассажира отказались от госпитализации. Инцидент произошел на переходе Хуст - Бурштын, в результате ДТП расписание движение пассажирских поездов не менялось.

Скриншот: Facebook/ Поліція Закарпатської області

Напомним, в январе в результате лобового ДТП на Закарпатье пострадали 9 человек, среди них были дети.