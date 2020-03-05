Храм Рождества Христова в Вифлееме в четверг закрывают из-за распространения эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя палестинского министерства туризма.

"Мы проинформировали, что Храм Рождества Христова будет закрыт сегодня с 16:00 до поступления нового распоряжения", - сказал представитель ведомства.

В сообщении говорится, что перед закрытием храм продезинфицируют из-за того, что на Ближнем Востоке распространяется эпидемия нового типа коронавируса COVID-19.

Помимо храма в Вифлееме на 14 дней будут закрыты все учебные заведения, мечети и церкви. "Приостановить все мероприятия, семинары, конференции и социальные и спортивные мероприятия", - говорится также в заявлении палестинских властей.

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