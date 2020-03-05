Танцовщица Анастасия Захаренко, которая только что покинула стены санатория в Новых Санжарах, где она находилась на обсервации вместе с другими эвакуированными из Китая, рассказала об условиях на карантине и пережитом во время эвакуации. По ее словам, по приезду домой первым делом она примет ванну.

Об этом девушка рассказала в комментарии "Стране".

Как пояснила Захаренко, в санатории был только душ. "Поэтому я хочу в ванну. И поесть. Домашней еды. Кормили нас в санатории хорошо, но домашнее, мамино, всегда лучше", - отметила она.

Мама приехала встретить Анастасию и радостно обнимает ее за плечи, пока дочь дает комментарии СМИ. А после ее слов про еду мама весело сообщает, что привезла с собой пирожки. "С картошкой и с печенкой", - гордо рекламирует хозяйка.

Анастасия Захаренко. Фото: Страна

На условия обсервации Анастасия Захаренко не жалуется. Говорит, тяжело было скорее морально: зная, что все здоровы, каждый день им все равно приходилось ходить в масках. Девушка говорит, всем очень хотелось поскорее выйти из изоляции и увидеть родных. "Соскучились очень", - сказала она.

"Мы знали, что мы здоровы. Но надо было 14 дней сидеть и ждать в четырех стенах. Но нам постоянно доставляли какие-то игры, книги. То есть, нам было чем заниматься. Единственное что, хотелось просто домой, увидеть родных", - говорит девушка.

Про то, как эвакуированных встречали в Новых Санжарах, Анастасия говорит неохотно. Признается, что когда в автобус полетели камни, было страшно.

"Я знала, что люди будут встречать, что они против. Но не ожидала, что будут бросать камни. Думала, может, будут кричать. Поэтому мы испугались и пытались спрятаться между сидениями. Родители очень переживали, смотрели на все это в прямом эфире", - признается девушка, и продолжает: "Сначала я испугалась, но потом поняла, что большинство жителей Новых Санжар поддерживают нас. Очень много людей на следующий день нам написали со словами поддержки".

Напоследок Анастасия напомнила об украинцах, которых не пустили на борт самолета на родину, потому что у них оказалась слегка повышенная температура. Им пришлось остаться в Китае.

"Я хочу попросить, чтобы их забрали, и по возможности, как можно скорее. Один из них - мальчик из нашего танцевального коллектива, мы с ним общаемся. И еще троих человек как минимум я знаю, которых еще нужно забрать. Они все здоровы, их проверили уже три раза. У нас обсервация уже закончилась, а они до сих пор там, и я уверена, что и в Украине они будут еще две недели сидеть тоже. Уже больше месяца получается. Они все здоровы и очень хотят домой", - заявила Анастасия Захаренко.

Напомним, граждан Украины и иностранцев, которые были эвакуированы из китайского Уханя, 20 февраля поместили на двухнедельный карантин в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Узнав об этом местные жители устроили настоящий бунт, обкидав автобус с приехавшими людьми камнями.

Сегодня эвакуированных из Китая выпустили из обсервации в Новых Санжарах. Встретить их прилетел на вертолете президент Владимир Зеленский.