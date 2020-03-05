"Против только несколько соросят". Нардеп Бужанский сообщил, что почти все "слуги народа" будут голосовать за отставку Рябошапки
Подавляющее большинство пропрезидентской фракции в Верховной Раде будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Об это сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, передает телеграм-канал "Политика Страны".
По словам нардепа не поддержат отставку генпрокурора "только несколько соросят".
"Если это так, то голосов за отставку генпрокурора хватит с запасом. Потому что точно за отставку будет голосовать еще и Оппоплатформа", - говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним, накануне в парламенте собрали необходимое количество подписей для рассмотрения вопроса отставки генпрокурора и в четверг, 5 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты готовятся высказать недоверие Руслану Рябошапке.
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