Подавляющее большинство пропрезидентской фракции в Верховной Раде будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об это сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, передает телеграм-канал "Политика Страны".

По словам нардепа не поддержат отставку генпрокурора "только несколько соросят".

"Если это так, то голосов за отставку генпрокурора хватит с запасом. Потому что точно за отставку будет голосовать еще и Оппоплатформа", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, накануне в парламенте собрали необходимое количество подписей для рассмотрения вопроса отставки генпрокурора и в четверг, 5 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты готовятся высказать недоверие Руслану Рябошапке.

Также мы сообщали, что Арахамия рассказал о последней капле, которая решила судьбу генпрокурора Рябошапки.