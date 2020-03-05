Законопроект "О всеукраинском референдуме", который вынесен на общественное обсуждение, предусматривает возможность изменения решения, принятое во время референдума, путем референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.

Об этом говорится в тексте законопроекта, одобренного рабочей группой Верховной Рады и обнародованного на сайте парламента для обсуждения.

Согласно ему, предметом украинского референдума могут быть вопросы об утверждении изменений в разделы Конституции: I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию).

Также предметами референдума могут быть вопросы о решении вопроса общегосударственного значения, утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

Напомним, что в "Слуге народа" обещают не допускать иностранцев к земле до референдума.

Также мы писали о том, что Зеленский заявил, что иностранцы смогут покупать землю, если украинцы им это позволят на референдуме.