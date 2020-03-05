Украинка Анастасия Зинченко, которая осталась в Ухани и не смогла эвакуироваться с остальными земляками из-за своей собаки, продолжает находиться в Китае.

Девушку не будут возвращать домой, несмотря на заверения президента Владимира Зеленского, который лично общался с пострадавшей по телефону и обещал помочь.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта, когда в Новых Санжарах Полтавской области завершилась 14-дневная обсервация эвакуированных из Китая украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что у девушки какие-то "внутренние проблемы" и сказал, что с питомцем ее точно вывозить не будут. Но могут вывезти без собаки.

Впрочем, девушка сказала, что ей никто вообще из власти не предлагал помощь в перелете в Украину - ни с собакой, ни без собаки.

Как развивается эта история читайте в нашем материале.

Почему Зинченко с собакой не забрали из Китая

Украинка Анастасия Зинченко вместе с другими согражданами хотела улететь из охваченного коронавирусом Уханя 19 февраля. Однако этого не случилось.

Изначально Анастасия оформила все документы для эвакуации. Она подала заявление, отправила анкету, фото паспорта и визы, но посольство со ссылкой на китайскую сторону отказало по причине того, что у нее есть собака.

Без собаки - годовалого шпица по кличке Мишель - Зинченко отказалась эвакуироваться и осталась в КНР. Вскоре она обратилась к Владимиру Зеленскому, чтобы он помог ей вернуться на родину вместе с ее любимым псом.

Поднялся большой шум и на волне внимания к проблеме Зеленский связался с девушкой. Свой разговор с президентом она опубликовала в соцсетях: "Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт… мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути, я просто недавно узнал об этой проблеме... но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", – сказал ей тогда Зе.

Однако за последние две недели у власти и у президента лично поменялась концепция.

Накануне завершения обсервации в Новых Санжарах Анастасия Зинченко сообщила, что руководство страны и дипломаты забыли о ней и собаке.

Шпиц по кличке Мишель, сокращенно - Миша

"Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда наряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я была бы дома", - написала Зинченко в соцсети.

Анастасия Зинченко с собакой

Версия Зеленского

Корреспонденты "Страны", которые сегодня были в Новых Санжарах, обратились с вопросом об эвакуации Анастасии Зинченко к президенту. На этот раз Зеленский отозвался об украинке уже куда менее доброжелательно, чем две недели назад.

По словам главы Зеленского, "девушка с собачкой" - не единственная, кто остался в Китае.

"Мы должны понимать, что в Китае осталась не только девочка с собачкой, там очень много украинцев. К моему сожалению, многие из них хотят там остаться. Это их выбор. Люди, которые сейчас согласны приехать, это два человека. Понимаете, какая сложная у нас профессия?" - задал президент встречный вопрос журналистам.

И сам же ответил: "Мы почему-то должны нашим украинцам говорить, что им нужно ехать домой... Окей, такая ситуация. У них есть свои права, свободы", - сказал Зеленский. И уточнил, что с теми украинцами, которые заявляют о желании вернуться в Украину, власть поддерживает контакт.

"С ними работают наши местные представители и посольства. Мы знаем уже всех там. Те украинцы, которые хотят... Хотят", - акцентировал на этом слове президент. И продолжил: "Понимаете, мы не можем каждый день компанию SkyUp или еще какие-то борта (отправлять в Китай - Ред.)".

"Я хочу сегодня", - говорит один человек - полетел боинг. "Я хочу завтра"... Мы так не можем. Мы к ним (украинцам в Китае - Ред.) обратились, объединили. Хотите? Давайте любую дату, полетели. На сегодня мы готовы одну, двоих, троих украинцев забрать. Нет никакой проблемы", - продолжил Зеленский.

А у "девочки с собачкой", по словам Зеленского, проблема есть.

"У девочки с собачкой, мне кажется, проблемы внутренние, - рассуждает президент, пытаясь подавить улыбку. - Я имею ввиду, она нормальная девчонка, но она должна понять, что сейчас серьезная ситуация, есть вопрос жизни людей. Уже не до шуток. То есть шутки "я сегодня еду, завтра не еду" или "я без собачки не поеду"..." - отметил президент.

Он продолжил: "Мы не можем влиять на законодательство Китая. И на их решения. Если Китай не выпускает ни одно животное с территории Китая, мы ничего не можем. Мы как государство уже предложили ей все, больше, чем любому другому человеку. Хоть завтра мы вас забираем. Собачку мы забираем даже в посольство. Потом, как только Китай разрешает забрать собачку, - пожалуйста. Мы обязательно заберем, мы поможем. Но давайте, чтобы не было смешно. Самолет отдельно за собачкой - это уже, знаете, как говорят врачи, передоз".

На вопрос журналиста "Страны" о том, сколько украинцев в Китае еще рассчитывают на эвакуацию, Владимир Зеленский ответил, что сейчас два украинца в Китае подтвердили, что хотят вернуться домой. "Мы уже сконтактировались с австрийскими авиалиниями, мы на их бортах их заберем", - сказал Зеленский. Но точную дату, когда пройдет вторая эвакуация украинцев из Китая, назвать не смог - сказал, не помнит.

"У нас есть проблема, - добавил Зеленский "Стране". - Иногда людям надо уже понимать, что когда государство уже на уровне президента говорит, давайте завтра, а они - нет, давайте послезавтра... Это уже не совсем нормально. Этих двоих мы заберем, но там есть еще много других".

Версия Зинченко

Версия Анастасии Зинченко отличается от того, что сказал президент.

По словам оставшейся в Ухани украинки, после февральского звонка с ней так никто и не связался. А от президента ей лично не поступало предложение оставить собаку в посольстве, пока все не утрясется.

"В интернете гуляет такая информация. Это фейк. Мне сегодня никто не звонил и не писал ни с какими предложениями и вариантами", - написала Зинченко в сториз у себя в Instagram.

Скриншот: Instagram/ nastyazinchenko_

В комментариях пользователи пытаются узнать у Анастасии, связывались ли с ней представители ФК "Шахтер", которые также предлагали отправить за девушкой спецборт в Ухань.

"Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше...", - ответила украинка.

В сториз она выкладывает фото брошенных в Китае животных и призывает "начать думать не только о своей пятой точке, но и о жизнях животных, которые не виноваты в этом".

Девушка признается, что у нее нет новостей о том, когда завершится изоляция и как она может попасть домой. Известно, что полицейские еще в конце февраля привезли девушке домой продукты и защитные средства из-за запрета покидать помещение.

"Единственная причина, почему я не сошла с ума от одиночества здесь", - так Настя Зинченко подписала снимок в сториз, где она лежит в обнимку с Мишей.

Настя Зинченко остается на домашнем карантине вместе с Мишей с 20 января.

Известно, что девушке 22 года, она модель и хореограф из Херсона. Последние три года работала в Китае, а в Ухань переехала незадолго до вспышки коронавируса - 28 декабря. Живет в квартире, которую для нее арендует фирма. Сколько еще она пробудет в Китае - неизвестно.