Украинский ведущий Владимир Остапчук, который вел конкурс "Евровидение-2017" в Киеве, попал в скандал на концерте группы KAZKA, заявив, что "Евровидение" - "конкурс геев, инвалидов и фриков".

Об этом сообщает "Eurovision.ua" на своей странице в Instagram.

Как отмечается, 4 марта Остапчук разогревал публику перед концертом группы KAZKA, который состоялся во Дворце Спорта в Киеве. Во время выступления он заявил, что сейчас "Евровидение" - "конкурс геев, инвалидов и фриков". Кроме того, он высказался по поводу участия представителей от Украины, группы Go-A, в песенном состязании.

"Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит (российская - Ред.) группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас", - сказал со сцены Остапчук.

Также ведущий раскритиковал других украинских исполнителей. Так, он отметил, что у победительницы нацотбора на "Евровидение-2019" MARUV "нет голоса, а есть только ноги", а участника от Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN назвал "терминатором с катарактой".

Отмечается, что после таких слова публика освистала Остапчука.

Напомним, группа Little Big представит Россию на конкурсе песни "Евровидение 2020" в Роттердаме (Нидерланды). От Украины же на конкурс поедет группа Go-A.

Как сообщалось, солист группы Little Big, которая едет на Евровидение-2020 от России, рассказал, как и куда его послал Зеленский.