Появились подробности инцидента, который произошел сегодня утром в Борисполе, когда полиция с погоней задержала автомобиль Honda Accord, который совершил наезд на правоохранителя и после этого водитель никого к себе не подпускал, угрожая себя застрелить.

Теперь стало известно, кто находился за рулем авто. По данным паблика "Киев оперативный", машиной управлял некий Зураб Тавберидзе, который уже давно находится в розыске.

"По полученной информации, на его счету около 600 угонов автомобилей... кстати, его брат в РФ отбывает наказание за такое же преступление", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, во время погони трое патрульных получили травмы и были госпитализированы в больницу. Два служебных автомобиля получили механические повреждения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре под колесами уходившего от погони Audi с бандитами погиб известный ведущий.

Также мы сообщали, что опубликовано видео опасных гонок и полицейской погони по улицам ночного Борисполя.