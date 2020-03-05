Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что распространение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.

"Прежде всего, в Китае это уже за 80 тысяч (заразившихся – Ред.). Там был город, откуда оно все пошло - это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла та утечка", - Данилов в интервью "Украинскому радио". Кстати, в текстовом интервью на сайте издания этого фрагмента нет.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, что в интернете пишут, что данный тип коронавируса является биологическим оружием, секретарь СНБО отметил, что в интернете можно найти все, что угодно.

"Но мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они делали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", - подчеркнул Данилов.

По состоянию на вечер среды, число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 94,752 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,270 тыс. приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 14,482 тыс., увеличившись за сутки на 2,514 тыс. случаев заражения.

Напомним, что Данилов до этого заявил, что люди, которые сделали прививки от кори, практически не болеют коронавирусом.

Также мы писали о том, что в Ухане умер вылеченный от коронавируса 36-летний пациент.