Бывшая глава МОЗ Зоряна Скалецкая, которая потеряла работу пока находилась на карантине в Новых Санжарах, заявила, что эвакуированных из Уханя проверяли на коронавирус дважды - оба раза тесты были отрицательными. Экс-министр уверяет, что ситуация с распространением инфекции в Украине находится под контролем.

Об этом Скалецкая заявила в комментарии корреспонденту "Страны".

"Дважды в день каждому меряли температуру и каждого осматривали врачи на предмет наличия симптомов ОРВИ-заболевания. И у нас на сегодня ни одного заболевания вне территории медцентра нет. Эпидемиологи Украины с конца января разрабатывали алгоритмы и инструкции, оперативный штаб МОЗ их внедрял. Так же, как сейчас, когда коронавирус появился на территории Украины. Мы все шаги согласовываем с эпидемиологами. Так что в Украине все под контролем", - заявила бывшая глава Минздрава.

На вопрос наших журналистов, не жалеет ли она, что добровольно отправила себя в двухнедельной карантин, во время которого ее и уволили, Скалецкая ответила: "Я делала то, что было нужно в тот момент для украинцев и национальной безопасности".

На просьбу "Страны" оценить своего преемника на должности руководителя Минздрава, Илью Емца, экс-министр заявила: "Я занимаюсь не политикой и не оценкой других людей, я занимаюсь своей работой". Не ответила Скалецкая и на вопрос о том, какой работой на данный момент она сейчас занимается, скрывшись в корпусе санатория "Новые Санжары" от журналистов.

Напомним, что вчера Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров, который возглавил бывший претендент на пост главы Львовской ОГА Денис Шмыгаль.