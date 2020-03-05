Украинка Анастасия Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из Уханя, потому что ей запретили взять на борт самолета собаку, опровергла информацию о предложении со стороны Владимира Зеленского улететь домой, а питомца оставить в посольстве.

Соответствующую сториз девушка опубликовала в Instagram.

"В интернете гуляет такая информация. Это фейк. Мне сегодня никто не звонил и не писал ни с какими предложениями и вариантами", - написала Зинченко.

Скриншот: Instagram/ nastyazinchenko_

Между тем, президент Владимир Зеленский 5 марта в Новых Санжарах рассказал, что якобы Украина предлагает Анастасии "больше, чем другим людям", а именно - улететь в Украину хоть завтра, а собаку оставить в посольстве Украины в Китае и забрать ее, когда разрешит Китай.

Также "Страна" рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский в феврале лично позвонил Насте и пообещал найти способ эвакуировать ее домой. Видео с разговором с президентом Зинченко опубликовала в своем аккаунте на Instagram. Однако по состоянию на 5 марта с ней так никто и не связался.