В четверг, 5 марта, три мобильные оператора начали предоставление услуг связи 4G на киевской стации метро "Академгородок". Это первая станция столичного метрополитена, где появился доступный скоростной мобильный интернет.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе мобильных операторов.

Запуск 4G на этой станции стал возможным благодаря ранее заключенному договору сервитута между операторами и КП "Киевжилспецэксплуатация".

В рамках этого договора операторы имеют право модернизации части оборудования, установленного на станции "Академгородок", до стандарта 4G.

"Все три мобильные оператора объединили усилия, чтобы запустить долгожданный 4G интернет как можно скорее на первой станции киевского метро. И все, что нам необходимо для запуска на остальных станциях – соответствующее решение депутатов Киевсовета", – комментирует запуск Александр Комаров, президент "Киевстар".

"Vodafone запустил 4G в Харьковском метро еще в октябре 2018 года. В первые дни после запуска суточный трафик подскочил почти втрое… Техническое решение, которое разворачивается сейчас в киевском метрополитене - одно из самых современных в мире", – комментирует Ольга Устинова, генеральный директор "Vodafone Украина".

"Мы ожидаем максимальной поддержки от Киевсовета и принятия соответствующих решений депутатами – без этих шагов операторы просто не могут двигаться дальше", – подчеркнул Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell.

Для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 года депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитена.

Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета – 12 марта, – то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях – до конца 2020 года.

Напомним, по предварительным данным в первом полугодии 4G-сеть должна заработать еще на 9 станциях и в прогонах между ними (первыми быстрый интернет получат станции "Академгородок", "Житомирская", "Святошин"; "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь").

Как писала "Страна", полностью покрыть 4G интернетом метрополитен Киева обещают до конца 2020 года.