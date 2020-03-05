Вышедшие сегодня после карантина в санатории в Новых Санжарах эвакуированные из китайского Уханя украинцы признались, что было очень тяжело постоянно носить маску, особенно, когда знаешь, что здоров. Изолированные на две недели люди говорят, что очень хотели домой и скучали по родным.

Об этом в четверг, 5 марта, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"Все хорошо, условия хорошие, питание хорошее. Единственное, что скучали за родными, хотели домой и зная о том, что мы здоровы, конечно так хотелось домой. Мы каждый день были в масках, не снимая их, поэтому очень хотелось домой, очень хотелось увидеть родных", - рассказала корреспонденту "Страны" прошедшая через карантин девушка.

Напомним, эвакуированных из охваченного эпидемией коронавируса Китая украинцев и иностранных граждан 20 февраля поместили на 14-дневный карантин в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители с негодованием встречали автобус с эвакуированными и выступали против нахождения по-соседству с ними людей с подозрением на коронавирус.

Также мы сообщали, что кидавшая камни по эвакуированным из Уханя мать пятерых детей заявила, что вышла бы на протесты еще раз.