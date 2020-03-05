Фракция "Слуга Народа" видит министром образования коллегу по парламенту, доктора наук, профессора Юлию Гришину.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.

"Фракция видит министром образования - коллегу по парламенту, доктора наук, профессора - 41-летнюю Юлию Гришину. Сейчас идет сбор подписей", - написал он.

Юлия Гришина - доктор юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко, является председателем подкомитета по вопросам высшего образования в ВР.

Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко. Эксперт по вопросам образования и науки. Член комиссии по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Министерства образования и науки Украины. Судья постоянно действующего Третейского суда саморегулируемой организации Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев.

Замужем, имеет двух дочерей.

Фото: t.me

Напомним, что прежняя министр Новосад отказалась работать в новом правительстве Шмыгаля.

Также "Страна" разбиралась, каких перемен можно ждать от правительства Шмыгаля.