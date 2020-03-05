Власти Черновицкой области распроядились ввести карантин во всех детских садах, школах и ВУЗах региона в рамках борьбы с распространением коронавируса. Массовые мероприятия в области будут ограничены.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в ходе брифинга.

В четверг, 5 февраля, председатель Черновицкой областной администрации объявил о введении карантина по рекомендации Министерства здравоохранения Украины. Также, в течение нескольких часов будет собрана комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области", - сказал Осачук и добавил, что образовательные учереждения уже отрабатывают вариант дистанционного обучения.

Глава области отметил, что под ограничения попадут и различные массовые мероприятия. Так, концерты, которые были запланированы в Черновицком регионе на ближайшее время, перенесены.

"Так же по рекомендации украинского правительства мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей. Поэтому так же должны попросить согласия, что концерты, которые были запланированы у нас на сегодняшний вечер, на следующие выходные дни, будут перенесены", - добавил Осачук.

Видео: Facebook/ Чернівецька обласна державна адміністрація

Тем временем уже известно о 10 людях на территории страны, у которых подозревают коронавирус.

А первый случай инфекции в Украине был зафиксирован в Черновцах во вторник, 3 марта. Пострадавшим оказался мужчина, который недавно вернулся из Италии.