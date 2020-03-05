Все законопроекты Кабмина, которые еще не приняли в первом чтении, автоматически отозваны после увольнения правительства Гончарука.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

В число снятых с рассмотрения и отозванных документов оказались Трудовой кодекс и законопроект по невозврату "Приватбанка" в собственность бывшим владельцам.

Всего, по данным на сайте парламента, с отозвали и сняли с рассмотрения 99 законопроектов.

Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, законопроект №2571, который не позволит олигарху Игорю Коломойскому вернуть ранее принадлежавший ему "Приватбанк", в феврале публично поддержал президент Владимир Зеленский. А "Страна" подробно писала о его главных положениях.

Что касается Трудового кодекса, "Страна" подробно разбирала скандальный документ, который 27 декабря был утвержден Кабинетом министров. Он предполагал краткосрочные контракты, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, упрощенную процедуру увольнения для беременных и т.д.