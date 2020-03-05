Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что люди, которые сделали прививку от кори, практически не болеют коронавирусом.

Об этом он сообщил в интервью "Украинскому радио" в четверг, 5 марта.

"С коронавирусом мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет на коронавирус, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него. Подавляющее большинство - это люди пожилого возраста - 80-85+. Люди, которые получили прививку корью, почти не болеют", сказал он.

Также Данилову сказали, что в Украине люди массово скупают крупы, лук и чеснок. И спросили, может ли он успокоить людей. На это он отметил, что "лук и чеснок - это народное средство, которое позволяет остерегаться и повышать иммунитет в любой период года".

По словам секретаря СНБО, коронавирус не страшен, а хуже всего, когда люди начинают сами себя накручивать и создавать панические настроения. Он добавил, что обычным гриппом болеет гораздо больше людей: "Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 000".

Напомним, ранее Данилов уже шутил, что лучшее лекарство от коронавируса - "лук, сало и чеснок".

По данным последним на четверг, число жертв вируса Covid-19 составило 3 275 человек, зараженных уже 94 165. Тем временем в Украине коронавирус подозревают еще у 10 человек.