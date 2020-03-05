Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который присутствовал на жеребьевке Лиги наций УЕФА, прокомментировал ее результаты. Напомним, Украина попала в группу смерти, дивизион А, группа 4 - к сборным Испании, ФРГ (эти команды были чемпионами мира - Ред.) и Швейцарии.

Наш коуч считает, что чем сильнее сборные, тем интереснее будут игры, как передает пресс-служба УАФ.

- Каким для вас получился жребий?

- Я думаю, что это уже достижение - попасть в группу с сильнейшими командами Европы. Ни в коем случае не ожидал слабых соперников. Да, нам выпали сильные сборные, но тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат настоящий опыт таких поединков, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие команды не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю жеребьевку удачной. В этой квалификации все команды сильные.

- Как вы чувствуете себя в компании других команд элиты? Приятно находиться среди таких сборных?

- Наша команда только недавно достигла определенного успеха. Сейчас необходимо попытаться закрепиться в элитном дивизионе. Посмотрим, как у нас это получится. Было очень много сделано для попадания в дивизион А. Для каждого из игроков это отличная мотивация - показать свои силы на фоне сильнейших команд Европы и мира. Закрепиться здесь будет даже большим достижением, чем просто попасть в элиту.

- С кем из этой тройки соперников хотелось встретиться меньше?

- Знаете, я думаю, чем сильнее команда, тем интереснее будет проверить себя. Никакого давления на нашу сборную нет. Турнир еще не начался. Он создан для того, чтобы получить определенный шанс пройти квалификацию через Лигу наций. Но прежде всего - это возможность получить опыт, сыграть с достойными оппонентами. Нас ждут игры с Испанией, Германией, Швейцарией - командами топ-уровня.

- Для сборной Украины начинается горячая пора. О Лиге наций будете думать позже?

- Сейчас самое главное - собрать информацию об игроках, создать идеальный для подготовки команды календарь, надеяться на то, что обойдется без травм, и футболисты в лучшей форме подойдет к чемпионату Европы. Перед нами стоит задача - выйти из группы.

- Какие задачи вы ставите на ближайшие спарринги с Францией и Польшей?

- Мы играем с очень хорошими командами, элитными. Обе представляют высший дивизион Лиги наций. Эта пауза в матчах сборной затянулась, впереди последние товарищеские встречи перед началом подготовки к Евро-2020. Спарринги непосредственно накануне чемпионата - уже совсем другое дело.

Пока же будем экспериментировать, попробуем задействовать игроков, на которых мы надеемся. Возможно, кого-то из них мы не вызовем. Могу подтвердить, что будут новые имена. Скоро буду готовить список. Для футболистов поединки с Францией и Польшей - серьезная мотивация. Мы еще раз проверим слаженность взаимодействий во всех линиях.

- К вашему тренерского штаба присоединился Андреа Аззалини. Каковы его функции в команде?

- Это прекрасный специалист, успешно работавший на высоком уровне. Мы с ним познакомились, пригласили в штаб, посмотерли на него некоторое время. Он мотивирован, прекрасно влился в коллектив.

- Можно ли сказать, что у вас есть все необходимое для подготовки к Евро-2020?

- Что касается тренерского штаба, все замечательно. Сейчас идет планирование подготовки. Приятно, что Премьер-лига пошла на уступки, сместив на несколько дней календарь, это даст возможность игрокам получить минимальный отпуск. Впоследствии это существенно скажется на их подготовке. Начало сбора накануне чемпионата Европы мы проведем в Харькове, сыграем товарищеский матч. Затем переместимся в Киев, сыграем с Северной Ирландией. Далее встретимся во Львове с Израилем. А уже после этого отправимся на финальный турнир.

- 6 марта исполняется пять лет с тех пор, как Андрей Павелко возглавил Украинскую ассоциацию футбола. Можно сказать, что президент всем помогает сборной Украины?

- Результаты говорят сами за себя. Андрей Васильевич прекрасно выполняет свою работу. Мы работаем как одна команда.



Напомним, что "Страна" приводила полный календарь сборной Украины в Лиге Наций.