Большинство украинцев считают, что на должности министра обороны и уполномоченного по вопросам установления мира на Донбассе - если бы такая существовала - эффективным был бы мужчина, а не женщина.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Так, отвечая на вопрос, кто на их взгляд мог бы быть более эффективным на должности министра обороны, 78% респондентов заявили, что это мужчина. 5% склонились к тому, что это женщина, еще 18% полагают, что это может быть как мужчина, так и женщина.

Специально для опроса социологи придумали должность уполномоченного по вопросам установления мира на Донбассе. И 45% респондентов посчитали, что на ней эффективным был бы именно мужчина, а не женщина. Наоборот полагают 19% опрошенных, еще 37% считают, что этом могут быть представители обоих полов.

Что касается остальных представленных в опросе должностей, большая часть респондентов выбирала вариант ответа, что эффективными на них могут быть как мужчины, так и женщины. Впрочем, к примеру, 36% опрошенных отметили, что эффективным президентом, на их взгляд, может быть мужчина и только 20% посчитали, что это может быть женщина.

По 30% респондентов заявили, что эффективным министром правительства и главой ОГА и может быть мужчина, о том, что это может быть женщина заявили 13% и 12% соответственно. Эффективным в роли премьера 29% респондентов видят мужчину, 22% - женщину. Почти половина, 49% респондентов считают, что это может быть представитель любого пола.

Скриншот: ratinggroup.ua

Напомним, соцопрос также показал: большинство украинцев считает, что женщины должны заниматься домом и семьей, а мужчина зарабатывать деньги.