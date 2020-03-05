Вакантные места в обновленном Кабинете министров будут заполнены в ближайшее время. За это будет ответственнен новый премьер Денис Шмыгаль.

Об этом в четверг, 5 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Полтавскую область.

Глава государства отметил, что на данный момент проходят консультации по поводу кандидатов на посты министров, которые по состоянию на сегодня не заняты. Зеленский заявил, что в новом Кабмине будет уделено особое внимание вопросам промышленности, а структуру министерства, ответственного за эту сферу, предложит премьер Шмыгаль.

"Я не знаю, хватит ли у него терпения. Потому что полностью построить отдельное министерство - это от 5 до 9 месяцев. А вы видите, как нетерпеливы украинцы - они не хотят ждать ни одного дня. Поэтому будет спокойная взвешенная позиция. Я знаю, что там не закрыто сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Они закроются обязательно", - добавил Зеленский.

В то же время президент не смог ответить на вопрос касательно того, отправят ли в отставку главу Офиса Генерального прокурора Руслана Рябошапку. Зеленский указал, что этим вопросом должен заниматься парламент.

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Стоит отметить, что по данным премьера Шмыгаля, на данный момент в Кабинете министров есть четыре вакантные должности.

Напомним, что сегодня обновленный Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание, которое было посвящено проблеме эпидемии коронавируса.

Также "Страна" разбиралась, что изменится в Украине с приходом нового состава Кабмина.