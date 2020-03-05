Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева), которую затравили в сети за поддержку российской группы Little Big, ответила хейтерам в Instagram.

Соответствующий пост появился на ее странцие в социальной сети.

По словам артистки, которая ранее написала, что российские музыканты могут одержать победу на музыкальном конкурсе "Евровидение", во время многочисленных интервью она всегда поддерживала украинских артистов. Кроме того, она отметила, что никогда не одобряла действия российских властей. "Вы серьезно думаете, что я сошла с ума и в своем блоге, где я так топлю за любовь, выражала бы поддержку агрессии?" — поинтересовалась Jerry Heil.

"Что вы подумали, когда узнали, что Little Big будет выступать на "Евровидении"? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт!" — написала исполнительница. По ее словам, песню группы Skibidi сейчас знает каждый.

Как сообщалось, Шемаева опубликовала в Instagram пост, в котором намекнула, что на "Евровидении-2020" победят россияне Little Big. За это на нее накинулись подписчики с обвинением в поддержке "агрессора".

"Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?" - написала девушка и отметила в публикации аккаунт российских коллег littlebigband.

Напомним, о том, что Little Big представят Россию на "Евровидении", стало известно вечером 2 марта. Вокалист Илья Прусикин пообещал, что на конкурсе группа исполнит новую песню. Он пояснил, что она будет веселой, с бразильским оттенком.

Как писала "Страна", солист группы Little Big, которая едет на Евровидение-2020 от России, рассказал, как и куда его послал Зеленский.