В Борисполе четверо полицейских травмировались при задержании буйного водителя, угрожавшего застрелить себя. Фото
В городе Борисполь Киевской области полиция с погоней задержала водителя, который наехал на полицейского и попытался скрыться. При задержании пострадали еще трое полицейских.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook в четверг, 5 марта.
Отмечается, что сегодня утром бориспольские патрульные получили ориентировку, что из Киева в направлении города движется автомобиль Honda Accord черного цвета, водитель которого совершил наезд на полицейского.
"Экипаж патрульных заметил автомобиль, который проходил по ориентированию и подал требование об остановке. Однако водитель лишь ускорил движение. На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.
Копы приняли решение ограничить движение транспорта. Автомобиль Honda Accord был заблокирован на улице Киевской шлях. "Однако нарушитель никого не подпускал, угрожал застрелить себя с предмета, похожего на оружие. Впоследствии он был задержан работниками КОРДа", – добавили в полиции.
Во время погони трое патрульных получили травмы и были госпитализированы в больницу. Два служебных автомобиля получили механические повреждения.
Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice
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