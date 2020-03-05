В городе Борисполь Киевской области полиция с погоней задержала водителя, который наехал на полицейского и попытался скрыться. При задержании пострадали еще трое полицейских.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook в четверг, 5 марта.

Отмечается, что сегодня утром бориспольские патрульные получили ориентировку, что из Киева в направлении города движется автомобиль Honda Accord черного цвета, водитель которого совершил наезд на полицейского.

"Экипаж патрульных заметил автомобиль, который проходил по ориентированию и подал требование об остановке. Однако водитель лишь ускорил движение. На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

Копы приняли решение ограничить движение транспорта. Автомобиль Honda Accord был заблокирован на улице Киевской шлях. "Однако нарушитель никого не подпускал, угрожал застрелить себя с предмета, похожего на оружие. Впоследствии он был задержан работниками КОРДа", – добавили в полиции.

Во время погони трое патрульных получили травмы и были госпитализированы в больницу. Два служебных автомобиля получили механические повреждения.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Напомним, что под Киевом из-за тумана в ДТП попало более 10 авто.

Также мы писали о том, что в Киеве маршрутка с пассажирами угодила в аварию.