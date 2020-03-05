Большинство украинцев все еще подвержены гендерным стереотипам. Более 80% жителей страны согласны с тем, что главной задачей женщины является забота о доме и семьи, в это же время 75% полагают, что мужчина в первую очередь должен зарабатывать деньги.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи в течение 21-25 февраля текущего года опросили 2000 респондентов старше 18 лет. Это люди из разных регионов, разного пола и возраста.

Оказалось, что большинство респондентов уверены, что самой главной задачей женщины является забота о доме и семье. С таким мнением согласилось 83% опрошенных, а не согласились - всего 13%. При этом любопытно, что несколько меньше опрошенных, 75%, ответили, что самая главная задача мужчины - зарабатывать деньги. Не согласились с этим утверждением 22%.

78% респондентов согласны с тем, что женщины чаще чем мужчины принимают решения, исходя из своих эмоций, всего 14% так не считают. 69% опрошенных согласны с тем, что допустимо, когда мужчины плачут (25% - не согласны с этим утверждением). 68% украинцев полагают, что женщины имеют меньше свободы из-за семейных обязательств (27% - не согласны).

С тезисом, что женщины меньше чем мужчины заинтересованы в занятии ответственных политических должностей, согласны 51% (не согласны 34%). При этом с утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков для того, чтобы занимать ответственные должности в политике, не согласны 62% опрошенных, согласны - всего 29%.

Скриншот: ratinggroup.ua

При этом любопытно, что с тезисами о том, что женщины чаще принимают свои решения под влиянием эмоций, а мужчинам допустимо плакать, и что женщины имеют меньше свободы из-за семейных обязательств соглашались чаще именно представительницы прекрасного пола. Также именно респондентки чаще соглашались с тем, что женщины меньше заинтересованы в занятии ответственных должностей.

Также оказалось, что наименее подвержены гендерным стереотипам люди возрастом 18-29 лет и зачастую представители восточных регионов.

Скриншот: ratinggroup.ua

Напомним, ради гендерной нейтральности в новой "Золушке" фею-крестную сыграет темнокожая гей-звезда.