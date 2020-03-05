В Украине коронавирус подозревают у 10 человек, но диагноз еще устанавливается в лаборатории.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко возле медцентра "Новые Санжары", куда он с президентом приехал встретить из обсервации людей, эвакуированных две недели назад из китайского Уханя

"Мы, к сожалению, имеем первый случай регистрации коронавирусной инфекции в Черновцах. Больному предоставляется помощь, его состояние стабильное. Со всеми контактными (лицами) работают местные эпидемиологи – они находятся под медико-санитарным наблюдением", - сказал он.

По его словам, в Украине исследуется сейчас еще около 10 образцов, в которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. "Но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории. Лаборатория у нас сертифицирована, работает на сертифицированных тестах", - отметил Ляшко.

Напомним, что по данным Ляшко, в Украине из-за коронавируса будут отменять массовые мероприятия.

Также мы писали о том, что Зеленский прибыл в Полтавскую область, где в Новых Санжарах заканчивается карантин по коронавирусу.