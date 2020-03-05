Совет ЕС решил продлить санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения на год. В то же время в Евросоюзе планируют отменить заморозку активов бывшего премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом информирует в четверг, 5 марта, "Интерфакс".

"Совет сегодня принял решение продлить на еще один год, до 6 марта 2021, замораживание активов в отношении 10 лиц, ответственных за злоупотребление с государственными фондами или злоупотребление властью", - говорится в тексте решения, принятого в Брюсселе.

Так, кроме Януковича и его сына Александра, санкции продлили против: бывшего главы МВД Виталия Захарченко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-министра образования Дмитрия Табачника и олигарха Сергея Курченко.

Отметим, что из санкционного списка "выпали" экс-премьер Николай Азаров и бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий. Теперь они получат доступ к своим активам впервые с 5 марта 2014 года.

Напомним, что окончательно санкции против Януковича и его окружения будут утверждены на следующей неделе, на встрече министров иностранных дел Евросоюза 12 марта.

Также мы писали, что недавно стало известно о желании Евросоюза снять санкции с Сергея Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Александра Клименко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.