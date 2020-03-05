В российской Госдуме во время заседания в четверг, 5 марта, приняли законопроект о возможности отмены собеседования для украинских и белорусских граждан при получении ими статуса носителя русского языка.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, принятым законом устанавливается, что граждане этих стран, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования. Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Кроме того, в Госдуме приняли проект закона, который сокращает с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Но речь идет о заявлениях, поданных на территории РФ. При этом для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев.

Отметим, по данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины.

Также мы писали, что в России хотят сильно упростить процедуру получения гражданства. "Страна" узнала, что изменится после принятия закона.