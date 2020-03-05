Сегодня, 5 марта, прошло внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассматривали отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Постановление о недоверии генпрокурору в Раду направил правоохранительный комитет. В "Слуге народа" заявили, что за отставку Рябошапки собрали нужные голоса и 227 подписей.

Сам Руслан Рябошапка говорил, что его отставки добиваются коррумпированные политики. Он объяснил отсутствие посадок "трешем" от правоохранителей и подчеркнул, что "не судья и не может никого посадить". Также его обвинили в декларировании недостоверной информации и использовании служебного положения.

Но главное - за Рябошапку "топят" западные посольства. И до последнего дня было непонятно, смогут ли они уговорить президента оставить генпрокурора. Но сегодня Зе дал понять, что нужно уволить прокурора без оглядки на рекомендации западных партнеров.

Процедура отставки Рябошапки предполагает, что депутаты выскажут ему недоверие. А вот вопрос назначения нового генерального прокурора парламент, вероятнее всего, рассмотрит на следующей пленарной неделе.

На заседании за недоверие Рябошапке проголосовали 263 человека, то есть его отправили в отставку. При этом фракция "Слуга народа" дала всего 179 голосов. Это минимальное количество голосов, которая давала президентская фракции на важных голосованиях.

Прямая трансляция

20:00 179 голосов от "Слуги народа" - это показатель грядущего кризиса во фракции. А возможно и конец монобольшинству. Очень много там тех, кого называют в народе "соросятами".

И они не будут поддерживать смену курса ни по одному направлению.

А в Раде будет формироваться новая стихийная коалиция "Слуги народа" и Оппоплатформы. Плюс депутатские группы и внефракционники.

19:47 Большинство депутатов проголосовали за выражение недоверия Рябошапке, последствием чего станет его отставка. "За" -263.

"Слуга народа" дала всего 179 голосов. Это минимальное количество голосов, которая давала президентская фракции на важных голосованиях.

Против увольнения Рябошапки во фракции "Слуги народа"оказалось 6 человек: нардепы Булах, Бондарь, Гурин, Загоруйко, Мотовиловец, Нагорняк.

Воздержались - 28 депутатов. Среди них - Богуцкая, Герус, Ионушас, Лерос, Монастырский, Яременко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 36 голосов. ЕС, "Голос", "Батькивщина" - 0. Группа "За майбутнє" - 15, "Довіра" - 16, внефракционные - 17.

19:43 Слово берет депутат Арешонков из группы "Довiра". После этого перейдут к решению.

19:40 С места вновь выступает Григорий Мамка, он говорит, что поведение Рябошапки оскорбительно. Депутаты в зале встали с мест, собрались группками. Разумков несколько раз делает замечание Михаилу Радуцкому из "Слуги народа", чтобы в зле стало тише.

19:35 Выступает Владлен Неклюдов из "Слуги народа". Говорит, что благодарен Рябошапке за чистки в прокуратуре, но весна пришла, а посадок нет.

19:32 Вышел депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Мамка.

19:27 Слово берет Сергей Шахов - депутатская группа "Довiра". Напоминает, что Рябошапка вышел, не дождавшись вопросов депутатов. Спрашивает, кто за последние 28 лет продавал предприятия за копейки и закрывал шахты.

19:23 На трибуне Сергей Власенко из "Батькивщины" говорит, что Рябошапку, который исполнял политику Зеленского, хочет уволить не парламент, а Зеленский. "Батькивщина" не будет принимать участие в кадровом шабаше".

19:20 Выступает Виктория Сюмар из партии Порошенко. Говорит, что Рябошапку увольняют из-за того, что он слишком мало занимался политически мотивированными подозрениями.

19:17 Продолжают выступать депутаты.

19:16 Рябошапка уходит с трибуны. Разумков просит его вернуться, чтобы ответить на вопросы депутатов, но Рябошапка просто вышел из зала. Ему кричат: "Ганьба!"

19:12 Перед выступлением Рябошапка переписывался в смартфоне. "Стране" удалось сфотографировать переписку.

С Рябошапкой общаются два человека - девушка по имени "Ксана" и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Общаясь с "Ксаной" Рябошапка пишет: "Вова дал команду меня увольнять". Та пишет ему слова моральной поддержки. "Вова дав команду мене звільнити" - написал генпрокурор. Полный текст переписки читайте в материале "Страны".

19:08 Слово дали Рябошапке. Регламент до 15 минут.

Он говорит, что не знает, каким будет решение, но догадывается. Говорит, что хочет обратиться к украинцам.

"Из-за того, что те, от кого мы избавились, хотят вернуться" - объясняет причину своей отставки генпрокурор.

Перечисляет достижения Офиса генпрокурора за три месяца: дела, связанные с незаконной вырубкой леса, закрытие игорного бизнеса, дела против руководства нечестных банков, борьба с коррупционерами. Говорит, что продолжается работа по делам Майдана, привлекают ответственных за военные преступления на Донбассе.

"Внесенное постановление построено на откровенной лжи и манипуляции. Меня не интересует мнение Бужанского по реформе прокуратуры... Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. Я ухожу, но я ухожу, чтобы вернуться" - закончил речь Рябошапка.

19:01 Рябошапка в Раде заметно нервничает. Опрокинул стакан с водой.

18:56 К микрофону вышел нардеп Денис Монастырский, глава комитета по правоохранительной системе.

18:54 В "Голосе" заявили, что устали слушать слово "соросята" и обозвала оппонентов "путинятами".

18:50 "Этот генеральный прокурор, который встречался в своем кабинете с убийцей. Но не нашел времени для встречи с мамой убитого Бузины", - Бужанский.

18:49 Нардеп Волошин, что за Рябошапку голосуют те, кто не хочет расследовать "преступления соросят".

18:47 Порошенко грустит в Раде.

18:45 "Никто не только не сидит, но и не ходит на допросы". Бужанский назвал Рябошапку "пустым местом".

18:41 Выступает нардеп Бужанский. Говорит, что Рябошапка покрывает преступников. "Почему Свинарчук смотрит футбол не из-за решетки? Потому что его покрывает генпрокурор".

"У нас нет генерального прокурора Украины. У нас есть генеральный прокурор Порошенко", - сказал Бужанский.

18:36 Голосуют за включение вопроса в повестку дня. За - 279. Негусто. 207 из "Слуги народа".

Решение было принято за счёт голосов Оппоплатформы, За будущее, Довиры и внефракционных. Голос, Евросолидарность и Батькивщина не голосовали.

18:35 Заседание открыто. Переходят к единственному вопросу повестки - о недоверии Рябошапке.

18:33 Депутаты собираются в зале для внеочередного заседания. Зарегистрировались 311 человек.

18:30 Дубинский поднял на фракции вопрос, чтоб в Кабмине оставили Дубилета.

18:27 На фракции также выступал министр Кабмина Олег Немчинов. "Был за Порошенко. Готов работать на результат", - передает его слова источник в "Слуге народа".

18:21 Сейчас идет фракция "Слуги народа". Как сообщают источники среди депутатов, есть внутрення таблица по отставке Рябошапки. 80% слуг готовы голосовать за отставку.

А это менее 226 голосов. Но, как мы уже писали, голоса добавит "Оппоплатформа" и, скорее всего, группа "За будущее".

То есть в целом голосов пока хватает

18:05 Проходит заседание фракции "Слуга народа" относительно свободных вакансий в Кабмине.

18:00 Преемником Рябошапки может стать 40-летний юрист "Квартала 95" Сергей Ионушас.

Кандидатура нового генпрокурора обсуждалась на заседании фракции "Слуги народа". Сам Ионушас говорил, что его кандидатура на пост главы ГПУ "ни для кого не секрет". Однако пока Зеленский официально не представил Ионушаса на этот пост.

17:50 Немного о пока действующем генпрокуроре. Руслан Рябошапка занял пост генпрокурора 29 августа 2019 года.

Ранее он был замглавой Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) и главным специалистом по правоохранительной политике в штабе Владимира Зеленского во время президентских выборов.

После этого Рябошапка стал заместителем главы Администрации президента Украины. При его каденции генпрокурором Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры и переименовала Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора.