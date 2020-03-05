Сегодня, 5 марта, немецкие медики обнародовали данные о своем пациенте, из которых стало ясно, что первым европейцем, который оказался зараженным коронавирусом Сovid-19 стал 33-летний гражданин ФРГ.

Об этом сообщает итальянская газета Corriera dela Serra.

Как следует из истории болезни этого человека, у него еще 24 января появились респираторные симптомы и высокая температура. Позже симптомы стихли и он вернулся на работу 27 января.

В ходе установления контактов выяснилось, что 20 и 21 января он присутствовал на совещаниях, на которые приезжала и его коллега из Шанхая. Дама находилась в Германии с 19 по 22 января без каких-либо проявлений болезни.

Однако она почувствовала себя плохо во время обратного рейса в Китай, и 26 января ее реакция на коронавирус оказалась положительной.

27 января заболевшая сообщила своим немецким партнерам об этом факте, и в Германии начали проверять всех людей, контактировавших с ней, в том числе и 33-летнего мужчину, у которого в итоге и обнаружили вирус. Сейчас же у него нет никаких симптомов заболевания.

Напомним, что сегодня, 5 марта, президент Зеленский прилетел в Новые Санжары на вертолете, людей выпустили из санатория после карантина.

Так же мы рассказывали, что в Новых Санжарах Зеленский с огромным розовым медведем встретил выпущенных из карантина.