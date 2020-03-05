Сегодня, 5 марта, новоизбранный Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание.

Об этом рассказали собеседники "Украинской правды" среди членов нового правительства

По словам источника, на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина. Кроме того, обсудили вопрос коронавируса.

4 марта Верховная Рада Украины уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означало автоматическую отставку всего Кабмина. В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

После этого Рада утвердила состав Кабмин Шмыгаля.

Также мы писали о том, что Бородянский и Новосад отказались работать в новом правительстве Шмыгаля.