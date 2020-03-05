В Киеве силовики задержали мужчину, который угрожал жителям многоквартирного дома гранатой. Кроме того, беспредельщик устроил разгром в подъезде, оборвал провода и облил двери пеной для бритья.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Так, инцидент начался около 19:40 в среду, 4 марта. Сообщается, что мужчина в неадекватном состоянии ударил один из припаркованных по ул. Леси Украинки автомобилей и зашел в подъезд одного из ближайших домов. Там он устроил настоящий беспредел: оборвал провода электроэнергии и интернета, ломился в квартиры, обливал двери пеной для бритья и выбил несколько окон в парадной. Более того, хулиган терроризировал жителей многоэтажки гранатой.

Фото: Информатор

Вскоре на место происшествия приехали правоохранители. Они оцепили часть двора дома, где происходил погром. Через некоторое время в подъезд зашел психолог, а после этого за работу принялся отряд силовиков КОРД, которому удалось задержать неадекватного мужчину на верхних этажах дома.

Фото: Информатор

Стоит отметить, что информация о том, что беспредельщик является ветераном АТО пока не была подтверждена. По предварительным данным, задержанный приехал в столицу на заработки из западных областей страны. При этом остается тайной, почему мужчина устроил разгром именно в этом доме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что виновный в инциденте является бывшим участником АТО на Донбассе.

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